Rocco Siffredi torna al cinema per adulti a 62 anni | Mi dà gioia e relax Ma c’è un problema fisico

A 62 anni, Rocco Siffredi torna a recitare nel cinema per adulti, confermando la sua partecipazione in un’intervista. L’attore spiega che il ritorno è legato a un anno difficile, caratterizzato da problemi familiari e giudiziari. Ricorda inoltre che interpretare scene esplicite gli dà gioia e relax. Tuttavia, ha anche segnalato un problema fisico che potrebbe influenzare la sua attività.

Rocco Siffredi ha confermato in un’intervista al Corriere della Sera il suo ritorno al cinema per adulti – da attore e all’età di 62 anni. La motivazione principale è che si è lasciato alle spalle un anno difficile – tra problemi familiari e giudiziari – e interpretare scene a luci rosse gli procura gioia e relax. “Il 2025 è stato un anno molto difficile per me e mia moglie, tra la vicenda di mio figlio e alcune dichiarazioni non bellissime nei miei confronti con tanto di strascichi giudiziari di cui non voglio parlare” – ha spiegato Rocco, riferendosi ai problemi di salute di suo figlio Leonardo Tano, che è stato sottoposto ad un intervento al cuore a Milano, nel 2025 e l’inchiesta de Le Iene. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Rocco Siffredi: tutti dalla parte di Fabbrico Corona

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