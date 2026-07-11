Rocco Siffredi ha annunciato il ritorno al cinema in un ruolo non legato al settore per adulti, partecipando al film “Blue”, diretto da Eleonora Puglia. L’attore ha spiegato di aver ripreso a lavorare sul set dopo un periodo di pausa, malgrado problemi alla schiena. Ha anche raccontato di aver vissuto un momento difficile, quando la madre era in punto di morte, mentre il padre aveva flirtato con la vicina di letto.

Rocco Siffredi torna al cinema, ma quello “tradizionale”, perché è nel cast del film “Blue”, scritto e diretto da Eleonora Puglia, che affronta il tema delle piattaforme di contenuti per adulti con un approccio consapevole e non giudicante. L’arrivo nelle sale è previsto il 23 luglio. “Sento dire che e? pieno di ragazzine di 15 anni che non vedono l’ora di compiere i 18 per mettersi su OnlyFans. – ha raccontato il re dell’hard a Il Corriere della Sera – Ma poi? La maggior parte di chi ha questi profili approda al porno reale perche? magari sulla piattaforma non trova il successo sperato. E allora si dicono: continuiamo in quel mondo. Ma il 95% di loro ha genitori che non sono d’accordo con la loro scelta, che alla fine, scelta non e?, ma e? indotta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando mamma era in punto di morte, mio padre flirtava con la vicina di letto. A 61 anni sono tornato sul set hard, ma la schiena mi tormenta”: parla Rocco Siffredi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spiata, uccisa a coltellate e chiusa in valigia: la storia di Ilaria Sula, ammazzata dall'ex a Roma

Notizie e thread social correlati

Geolier: “A volare sopra San Siro non me la sono fatta sotto, anzi mi sono gasato, ma mio padre ha avuto paura. Tengo moltissimo al mio sogno e quando ho ricevuto porte in faccia, ho cercato di rialzarmi da solo”Il rapper ha raccontato di aver affrontato con entusiasmo il suo debutto allo stadio San Siro, il 13 giugno, nonostante la paura di volare sopra...

“A 87 anni dopo la morte di mio marito, mi pareva di non avere più un senso. Mio nipote mi ha salvato con TikTok. Cosa mangio? Pane, salame e gorgonzola”: la storia di Nonna LuiginaA 87 anni dalla scomparsa del marito, una donna ha raccontato di sentirsi senza uno scopo.

Argomenti più discussi: Rocco Siffredi: Papà flirtava con la vicina mentre mamma moriva. I miei figli lavorano con me, ma non davanti alla telecamera; Rocco Siffredi: I giovani? Mi scrivono a migliaia. Sono tornato sul set ma ho male alla schiena. Ora sogno Garrone; Fatima e la maturità a Roma: I Talebani uccisero mio padre. Qui ho ricominciato a vivere; Morte della giudice Ercolini, cosa non torna: la corda, il foulard tagliato e i graffi. La lettera anonima della madre in Procura: In quella casa violenze fisiche e verbali.

Rocco Siffredi: Papà flirtava con la vicina mentre mamma moriva. I miei figli lavorano con me, ma non davanti alla telecameraIntervista all'attore, produttore e regista di film hard: Libertà sessuale? Siamo tornati indietro. Molti ragazzi oggi mi scrivono per avere consigli. Mio figlio atleta tradito dal cuore, ora lavora ... corriere.it