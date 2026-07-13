Rocca Costanza va riaperta Biancani | Mi rivolgerò al ministro

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La corte interna della Rocca Costanza dovrebbe essere riaperta al pubblico, con un progetto già pronto e finanziamenti disponibili. Tuttavia, non ci sono passi avanti a causa di ritardi burocratici. Il sindaco ha annunciato che si rivolgerà al ministro per sollecitare l’avvio dei lavori. La situazione rimane bloccata nonostante le risorse siano state allocate e il progetto sia stato predisposto.

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Per aprire al pubblico in sicurezza la corte interna della Rocca il progetto è pronto, i soldi ci sono, ma nulla procede. Davanti all’immobilismo burocratico il sindaco Andrea Biancani è pronto alla mobilitazione. E’ pronto a scendere in piazza? "Sì. Prima scriverò al Ministro – conferma il primo cittadino – e se questo non dovesse bastare per rendere evidente quanto sia sentita l’esigenza di riaprire al pubblico la Rocca siamo pronti a manifestarlo pubblicamente". Del resto per Biancani non sarebbe la prima volta: molti ricorderanno il sit-in davanti al campo base di Società Autostrade, inattivo a dispetto della previsione di realizzare le opere compensative alla terza corsia dell’A14. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Rocca Costanza va riaperta. Biancani: "Mi rivolgerò al ministro"
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