È morto Rob Dieperink l’arbitro olandese escluso dai Mondiali dopo un’indagine poi archiviata

Da gazzettadelsud.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un arbitro olandese di 38 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. Poche settimane prima, era stato escluso dai Mondiali dall’incarico di assistente Var, a seguito di un’indagine della polizia per violenza sessuale su un adolescente a Londra, durante una trasferta per una partita di calcio. L’indagine era poi stata archiviata.

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L’arbitro di calcio olandese Rob Dieperink, 38 anni, è stato trovato morto nella sua casa. Poche settimane fa era stato escluso dai Mondiali - dove avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di assistente Var - a seguito di un’indagine della polizia per violenza sessuale ai danni di un adolescente a Londra, dove si trovava per Crystal Palace-Fiorentina. Il caso era poi stato archiviato per mancanza di prove, con il fischietto che aveva collaborato pienamente con le indagini. Il cordoglio della Federcalcio olandese La Federcalcio olandese, la Knvb, si è detta «sconvolta e profondamente addolorata» per la morte di Dieperink, non rendendo note le cause del decesso. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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