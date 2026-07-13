Un arbitro olandese arrestato a Londra ad aprile durante la partita tra Crystal Palace e Fiorentina è stato successivamente scagionato dalla polizia. Nonostante l’archiviazione dell’accusa, è stato comunque escluso dalla FIFA. La stessa persona è deceduta recentemente.

Arrestato a Londra nel giorno di Crystal Palace-Fiorentina ad aprile e subito scagionato dalla polizia. Nonostante l’archiviazione è stato escluso dalla Fifa. “Essere stato accusato ingiustamente per me è fonte di grande sofferenza” aveva raccontato. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Rob Dieperink, morto l’arbitro olandese: aveva perso i Mondiali per un’accusa di molestie infondata

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