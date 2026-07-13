Ritiro Juve 2026 27 LIVE inizia la stagione con le visite al J Medical | aggiornamenti in DIRETTA – FOTO e VIDEO

La Juventus ha aperto ufficialmente la stagione 202627 con le visite mediche presso il J Medical. La squadra si è presentata oggi per sottoporsi ai controlli di routine, segnando l'inizio delle attività ufficiali. Sono stati condivisi foto e video dell’evento, che ha visto i calciatori arrivare uno dopo l’altro per i controlli medici. La società ha pubblicato le immagini sui propri canali social, documentando l’avvio della preparazione per la nuova stagione.

di Marco Baridon Ritiro Juve 202627, è iniziata la nuova stagione dei bianconeri con le visite al J Medical: tutti gli aggiornamenti con FOTO e VIDEO. (inviato al J Medical) – Tagliati i nastri di partenza: la Juve inaugura la stagione 202627. Come d’abitudine, i primi passi verso la nuova annata vengono scanditi al J Medical, con i classici test di rito prima di mettersi agli ordini di Luciano Spalletti alla Continassa per la prima seduta ufficiale. Tra chi non è andato al Mondiale, rientranti dai prestiti e giovani aggregati alla Prima squadra, segue LIVE la prima giornata di ritiro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ore 08.11 – Al J Medical la giornata si apre con l’arrivo dello staff di Spalletti Lo staff di Spalletti è il primo ad arrivare al J Medical per l’inizio del ritiro?? @BaridonMarco pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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CHIRICO SULLA PROSSIMA STAGIONE: LA JUVE LA VEDO MALE

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