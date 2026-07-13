Ritiro Inter | Il primo ad arrivare è sempre lui…

Mkhitaryan e Diouf sono stati i primi a entrare nel centro sportivo di Appiano Gentile, portando con sé le bandiere celebrative del 21° scudetto dell'Inter. Entrambi hanno varcato i cancelli prima degli altri, con il primo che ha mostrato entusiasmo mentre il secondo si è unito subito, sventolando le bandiere con orgoglio. La loro presenza ha segnato l'inizio delle operazioni di ritiro estivo.

Mkhitaryan e Diouf hanno varcato per primi i cancelli di Appiano Gentile e sventolano le bandiere con il 21° scudetto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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