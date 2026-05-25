Frattesi e l’Inter tutto pronto per l’addio | il primo ad essere deluso è lui stesso! La rivelazione

Frattesi ha comunicato di voler lasciare l’Inter. La trattativa per la cessione è avviata e la macchina si è messa in moto. Il calciatore si dice deluso per la situazione attuale e pronto a partire. Nessuna conferma ufficiale sulle cifre o sulla destinazione, ma le parti stanno lavorando per definire i dettagli. La sua volontà di lasciare è stata resa nota in modo diretto.

Frattesi e l’Inter, tutto pronto per l’addio: il primo ad essere deluso è lui stesso! La macchina per la cessione si è già messa in moto. Quando l’ Inter ha scelto Cristian Chivu per aprire un nuovo ciclo tecnico, uno dei temi più discussi riguardava il possibile cambio modulo. Una trasformazione che, almeno sulla carta, avrebbe potuto favorire Davide Frattesi, centrocampista arrivato in nerazzurro con grandi aspettative e mai davvero riuscito a conquistare un ruolo da titolare fisso. Dopo le difficoltà vissute con Simone Inzaghi, molti pensavano che il nuovo corso potesse restituirgli spazio, fiducia e continuità. Invece, a tre anni dal suo arrivo all’ Inter, l’addio in estate sembra ormai uno scenario sempre più probabile. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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