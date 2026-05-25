Frattesi e l’Inter tutto pronto per l’addio | il primo ad essere deluso è lui stesso! La rivelazione

Da calcionews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Frattesi ha comunicato di voler lasciare l’Inter. La trattativa per la cessione è avviata e la macchina si è messa in moto. Il calciatore si dice deluso per la situazione attuale e pronto a partire. Nessuna conferma ufficiale sulle cifre o sulla destinazione, ma le parti stanno lavorando per definire i dettagli. La sua volontà di lasciare è stata resa nota in modo diretto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Frattesi e l’Inter, tutto pronto per l’addio: il primo ad essere deluso è lui stesso! La macchina per la cessione si è già messa in moto. Quando l’ Inter ha scelto Cristian Chivu per aprire un nuovo ciclo tecnico, uno dei temi più discussi riguardava il possibile cambio modulo. Una trasformazione che, almeno sulla carta, avrebbe potuto favorire Davide Frattesi, centrocampista arrivato in nerazzurro con grandi aspettative e mai davvero riuscito a conquistare un ruolo da titolare fisso. Dopo le difficoltà vissute con Simone Inzaghi, molti pensavano che il nuovo corso potesse restituirgli spazio, fiducia e continuità. Invece, a tre anni dal suo arrivo all’ Inter, l’addio in estate sembra ormai uno scenario sempre più probabile. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

frattesi e l8217inter tutto pronto per l8217addio il primo ad essere deluso 232 lui stesso la rivelazione
© Calcionews24.com - Frattesi e l’Inter, tutto pronto per l’addio: il primo ad essere deluso è lui stesso! La rivelazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter, pronto l’affondo decisivo per Kone ma la Roma fa muro: no a Frattesi, Gasperini vuole luiL'Inter ha avviato i contatti per acquistare Koné durante il calciomercato, ma trova resistenza dalla Roma, che preferisce ricevere Carlos Augusto...

“Accordo con Frattesi”: tutto deciso, sarà addio all’InterDopo settimane di voci e trattative, è stato raggiunto l’accordo tra il centrocampista e la società nerazzurra.

Temi più discussi: Frattesi ai saluti: Conta il percorso. Il suo post sui social e la valutazione dell'Inter; Inter, stop dell'ultim'ora per Frattesi: salta la gara di Bologna; Inter, pronti 100 milioni per il mercato: da Dumfries a Frattesi, ecco chi può partire; Chiara Frattesi festeggia la Coppa Italia dell’Inter in famiglia: tutti presenti, ma senza Geolier.

frattesi e l interInter, per il mercato 45 milioni più l’incasso da Frattesi: e poi tutto su questi 4La cessione di Frattesi dovrà garantire risorse supplementari per il mercato, oltre al budget stanziato da Oaktree di circa 40-45 milioni ... fcinter1908.it

frattesi e l interInter-Roma, clamoroso scambio Frattesi-Koné: come cambia il centrocampo di Chivu e GasperiniInter e Roma studiano il clamoroso scambio a centrocampo tra Davide Frattesi e Manu Konè: Chivu e Gasperini hanno già dato il loro ok ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web