Elettronica in arrivo a Campo nell’Elba | apre il nuovo Euronics City
A Campo nell’Elba è stato inaugurato il nuovo punto vendita Euronics City. Il negozio offre una gamma di prodotti elettronici, tra cui dispositivi di ultima generazione e accessori per la casa. L’apertura ha portato alla creazione di alcuni posti di lavoro, anche se il numero preciso non è stato comunicato. L’attività si inserisce nel segmento dei negozi di elettronica di prossimità, con l’obiettivo di fornire servizi e prodotti ai residenti dell’isola.
Quali nuovi prodotti tecnologici troveranno i residenti nel nuovo store?. Quanti posti di lavoro sono stati creati con questa apertura?. Come cambierà l'offerta commerciale tra Portoferraio e Campo nell'Elba?. Perché questa espansione è strategica per la prossima stagione estiva?.? In Breve Superficie del nuovo store di 250 metri quadrati a Campo nell'Elba.. Creazione di 4 nuovi posti di lavoro per il territorio locale.. Inaugurazione avvenuta sabato 6 giugno per la stagione estiva.. Copertura capillare garantita tra Campo nell'Elba e il punto vendita di Portoferraio.. Nuovo punto vendita Euronics City a Campo nell’Elba: apre oggi sabato 6 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Campo nell'Elba, aperto il nuovo negozio di Euronics: è il secondo punto vendita sull'isolaIl 6 giugno è stato inaugurato a Campo nell'Elba il secondo negozio Euronics sull'isola, chiamato Euronics City.
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Argomenti più discussi: La nuova apertura di Euronics City a Campo nell’Elba; Campo nell'Elba, aperto il nuovo negozio di Euronics: è il secondo punto vendita sull'isola; A Campo nell’Elba apre il nuovo punto vendita Euronics City.
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