Elettronica in arrivo a Campo nell’Elba | apre il nuovo Euronics City

Notizia in breve

A Campo nell’Elba è stato inaugurato il nuovo punto vendita Euronics City. Il negozio offre una gamma di prodotti elettronici, tra cui dispositivi di ultima generazione e accessori per la casa. L’apertura ha portato alla creazione di alcuni posti di lavoro, anche se il numero preciso non è stato comunicato. L’attività si inserisce nel segmento dei negozi di elettronica di prossimità, con l’obiettivo di fornire servizi e prodotti ai residenti dell’isola.