Isola d' Elba accede un fuoco nell' area protetta nonostante il divieto | denunciato

Un uomo di 56 anni è stato denunciato sull’Isola d’Elba dopo essere stato sorpreso dai carabinieri del parco mentre accendeva un fuoco in un’area protetta, nonostante il divieto vigente. L’episodio è avvenuto in località Pieve di San Giovanni, dove i militari hanno effettuato un controllo e identificato il residente. La denuncia segue le norme che regolano la tutela ambientale nell’area.

I carabinieri parco di Marciana Marina hanno denunciato un 56enne residente all'Elba dopo un controllo eseguito in località Pieve di San Giovanni. È qui che i militari dell'Arma hanno notato del fumo provenire da un’area boschiva situata all’interno del perimetro del Parco Nazionale.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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