Ringo Starr e Paul McCartney hanno registrato il loro primo duetto insieme nell’ultimo album di Starr, intitolato The Boys Of Dungeon Lane. Questa collaborazione segna una novità nel loro rapporto artistico, con i due musicisti che hanno condiviso un brano nel progetto del batterista. La collaborazione è stata annunciata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui contenuti della canzone o sulla data di uscita.

Ringo Starr e Paul McCartney hanno recentemente rinnovato il loro sodalizio artistico, con il duetto presentee nell’ultimo album del bassista, The Boys Of Dungeon Lane. In occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno lo scorso 7 luglio, tenutisi a Beverly Hills, il batterista ha parlato della collab con il suo collega sul brano intitolato Home To Us. Sulle pagine di People ha dichiarato: “Beh, è la prima volta che lo facciamo in coppia, cantiamo insieme. Avevo cantato alcuni ritornelli nei suoi brani. Ha suonato sulle mie tracce. E lui ha suonato il basso ”. Ha aggiunto ironicamente: “Non è che non ci conosciamo. Mi è piaciuto molto perché eravamo insieme in questa band, ed è semplicemente la migliore di sempre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ringo Starr sulla collab Paul McCartney: “La prima volta che cantiamo insieme”

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Ringo Starr reflects on watching Paul McCartney perform an intimate show

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