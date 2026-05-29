Oggi Paul McCartney ha rilasciato il suo nuovo album intitolato ‘The Boys of Dungeon Lane’. L'album è disponibile sia in formato digitale che fisico. Tra le tracce c’è anche un duetto con Ringo Starr. La pubblicazione è stata annunciata senza eventi speciali o dichiarazioni aggiuntive. La notizia riguarda esclusivamente la disponibilità dell’album e la collaborazione tra i due artisti.

Paul McCartney ha pubblicato oggi il nuovo album ‘The Boys of Dungeon Lane’ sulle piattaforme digitali e in formato fisico. L’ex Beatles ha parlato del nuovo album in una conversazione con l’attore Paul Mescal, protagonista nei prossimi biopic dedicati ai Beatles del regista Sam Mendes, ‘The Beatles: A Four-Film Cinematic Event’. Durante la conversazione intima tra i due, Paul ha esplorato i ricordi, le relazioni, gli eventi e le storie che hanno ispirato il nuovo disc Ad anticipare la release sono stati i singoli ‘Days We Left Behind’, accolto con grande entusiasmo, e ‘Home to Us’, il primo duetto in assoluto di Paul con Ringo Starr. ‘The... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Paul McCartney, oggi esce il nuovo album ‘The Boys of Dungeon Lane’: anche un duetto con Ringo Starr

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Paul McCartney – The Boys of Dungeon Lane LA Listening Party (Home to Us)

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