La denuncia della turista tedesca | Violentata in spiaggia a Rimini

Una turista tedesca ha denunciato di essere stata violentata in spiaggia a Rimini. Dopo aver trascorso la serata in una discoteca, si sarebbe appartata con un ragazzo conosciuto durante la vacanza sulla riviera romagnola. La donna ha riferito di aver subito la violenza in un’area isolata della spiaggia. La questura ha avviato le indagini e ascoltato la testimonianza della vittima.

Dopo una serata in discoteca si sarebbe appartata in spiaggia con un ragazzo conosciuto nella sua vacanza sulla riviera romagnola e lì sarebbe stata violentata. E’ la denuncia fatta alla polizia di Rimini da una giovanissima turista tedesca. L’accusato, un giovane incensurato residente in città, nega ogni accusa e si dichiara innocente. Secondo la denuncia della giovane, i fatti sarebbero avvenuti su una spiaggia di Rimini sud nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Il ragazzo, 20 anni, è indagato a piede libero per violenza sessuale, ma respinge le accuse. Secondo la ricostruzione, i due gruppi di amici - la 18enne con due amiche, il giovane con altri ragazzi - si erano conosciuti nei giorni precedenti e avevano trascorso la serata in una discoteca di Rimini, dove tra i due c'erano stati baci ed effusioni notati dai presenti. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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