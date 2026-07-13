Rihanna torna a cantare | apparizione a sorpresa sul palco

Rihanna è salita improvvisamente sul palco durante il concerto di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York, sorprendendo il pubblico. La cantante non si era esibita dal vivo da diversi anni. La sua apparizione ha causato entusiasmo tra gli spettatori presenti. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali esibizioni future o motivazioni di questa presenza inattesa.

Rihanna ha sorpreso i suoi fan tornando a cantare a sorpresa sul palco del concerto di Jay-Z. Dopo anni di attesa, Rihanna è tornata a esibirsi dal vivo sorprendendo migliaia di spettatori durante il concerto di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York. L’apparizione della popstar ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti della residency con cui il rapper sta celebrando i trent’anni della sua carriera, facendo esplodere l’entusiasmo del pubblico presente e dei milioni di fan che hanno seguito l’evento attraverso i social. Il ritorno sul palco arriva inoltre a poche settimane dalle indiscrezioni che la vorrebbero nuovamente al lavoro in studio di registrazione, dettaglio che continua ad alimentare le speranze di chi aspetta da tempo un nuovo progetto discografico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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