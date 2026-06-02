Dopo tre anni di assenza, Tiziano Ferro ha eseguito un concerto, ma alcuni video pubblicati online mostrano difficoltà nel cantare come in passato. L’evento ha attirato migliaia di spettatori e ha segnato il suo ritorno sul palco in occasione dei 25 anni di carriera. La performance è stata seguita da commenti e reazioni sui social media, dove si discutono le sue capacità vocali attuali.

Tre anni di attesa. Migliaia di biglietti venduti. La commozione di un ritorno che aveva il sapore di una celebrazione, quella dei 25 anni di carriera di uno degli artisti più amati della musica italiana. Eppure quando Tiziano Ferro è salito sul palco dello stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per la data zero del suo Stadi26 tour, il web ha scelto un altro racconto. Non quello delle lacrime sulle note de La Fine, non quello del pubblico in delirio per un repertorio che attraversa un quarto di secolo di successi. Ma quello dei video polemici che si sono scagliati in un primo momento sul cambiamento fisico del cantante e poi sulla voce, che sembra ormai cambiata totalmente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tiziano Ferro torna sul palco dopo 3 anni, ma non riesce più a cantare come prima: i video scatenano il web

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Tiziano Ferro sul palco insieme a Shiva prima di GTA VI

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