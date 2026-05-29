Stadi arene teatri Grandi artisti sul palco Pronti a cantare?

Tra fine maggio e metà giugno, in Lombardia si svolgeranno numerosi concerti in stadi, arene e teatri. La regione ospiterà artisti italiani e internazionali, con eventi di musica pop, urban e altri generi. Le date previste coprono un periodo di settimane ricco di spettacoli, con ritorni di artisti noti e nuove esibizioni.

Grande musica tra stadi, arene e teatri, aspettando l’estate. Tra fine maggio e metà giugno la Lombardia si prepara a vivere settimane ricchissime di concerti, con grandi ritorni, pop italiano, urban e appuntamenti internazionali. Si parte oggi al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano con Arisa, protagonista di una serata intima tra voce e racconto, mentre al Kozel Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) arriva Black Coffee, dj e producer sudafricano, figura di spicco della scena elettronica mondiale. Il 6 e 7 giugno lo Stadio San Siro di Milano accoglie il ritorno di Tiziano Ferro con ‘Stadi26 Tour’: due date per uno degli artisti italiani più amati nel mondo, tra i primi grandi successi e i brani più recenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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