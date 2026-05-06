Riforma istituti tecnici al Ministero incontro con i sindacati | Stabilità per organico e discipline

Oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito si è svolto un incontro con le organizzazioni sindacali per discutere della riforma degli istituti tecnici. Durante la riunione sono state affrontate le questioni legate alla stabilità dell’organico e alle discipline coinvolte nel nuovo piano. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli delle discussioni o sui risultati ottenuti.

Si è tenuto oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito un vertice con le organizzazioni sindacali. Questi ultimi avevano aderito alla procedura di “raffreddamento” per discutere la riforma degli istituti tecnici finanziata dal PNRR. L’obiettivo dichiarato: trovare un punto di equilibrio tra le nuove disposizioni e la stabilità del sistema scolastico. Secondo quanto si legge in una nota diffusa dallo stesso Ministero, l’intesa c’è. “Nell’incontro si è convenuto, in continuità con i provvedimenti amministrativi già adottati e fortemente voluti dal Ministro Valditara per il prossimo anno scolastico”, di procedere su due binari. Da un lato, il rispetto degli obiettivi della riforma.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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