rifondazione maldini

Giovanni Malagò ha annunciato l’intenzione di rifondare la nazionale e il calcio italiano partendo da una figura simbolo, Paolo Maldini. La prima mossa è stata quella di coinvolgere Maldini come punto di partenza per un nuovo progetto. La dichiarazione è arrivata durante un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sui piani specifici. Non sono stati comunicati altri nomi o azioni concrete.

La prima pietra è stata Paolo Maldini. E su quella pietra Giovanni Malagò ha intenzione di rifondare la sua Nazionale e il calcio italiano. Leonardo è diventato il consigliere personale del dt, entrambi legati da un contratto di 4 anni (dicono da 1 milione di euro ciascuno, cifra nettamente superiore allo stipendio percepito da Buffon; ndr) oltre che da una solida amicizia e sintonia sulla visione calcistica delle riforme utili a rimettere in piedi il movimento immalinconito dalle esclusioni dal mondiale. «Sono le due facce di una stessa medaglia» la definizione del neo presidente della Figc. Paolo ha una conoscenza diretta di quel mondo e... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Milan - I tifosi chiedono a gran voce Maldini

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