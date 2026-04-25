Rifondazione Comunista solidarietà agli antifascisti feriti a Roma

Il 25 aprile a Roma, nel parco Schuster, si è svolta una manifestazione ritenuta pacifica e festosa, in una giornata di sole. Durante l’evento, alcune persone sono state ferite a seguito di un episodio che ha coinvolto gruppi di antifascisti presenti alla festa. La Rifondazione Comunista ha espresso solidarietà ai manifestanti rimasti feriti in quell’occasione.

Maurizio Acerbo ROMA – “Era una festa grande, pacifica in una bella giornata di sole, quella del 25 aprile a Roma a Parco Schuster. Famiglie, bambini, interventi e musica, perché la Liberazione è innanzitutto gioia. Per chi considera questa una festa “divisiva” evidentemente non è così. Non sono ancora chiare le dinamiche di certo c’è solo che un uomo, probabilmente giovane, con il volto coperto dal casco, ha sparato con una pistola ad aria ferendo al volto e alla spalla due compagni “rei” di avere al collo il glorioso fazzoletto dell’Anpi in cui tante e tanti ci riconosciamo”. Lo dicono Maurizio Acerbo e Giovanni Barbera del partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Rifondazione Comunista, solidarietà agli antifascisti feriti a Roma Notizie correlate Anche Rifondazione Comunista sostiene Andrea MartellaC'è un ulteriore ingresso nella coalizione che sosterrà Andrea Martella come candidato sindaco di Venezia. Rifondazione Comunista: stop al distacco e alleanza col campo largoIl segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, ha sancito dopo la riunione del comitato nazionale avvenuta domenica scorsa un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Padova, Rifondazione: solidarietà agli arrestati del Pedro; Il ritorno al futuro di Rifondazione comunista: vota per rientrare nel centrosinistra e si spacca; Addio a Franco Ubaldo Balò, presidente del Centro di Solidarietà; Quadruplicamento ferroviario. Rifondazione Comunista: Conflitto d'interessi per il commissario straordinario. Rifondazione Comunista, solidarietà agli antifascisti feriti a RomaROMA - Era una festa grande, pacifica in una bella giornata di sole, quella del 25 aprile a Roma a Parco Schuster. Famiglie, bambini, interventi e ... lopinionista.it Il ritorno al futuro di Rifondazione comunista: vota per rientrare nel centrosinistra e si spaccaIl 12 aprile scorso, con una maggioranza risicata nel Comitato politico nazionale (89 sì, 80 no), è passata la proposta del segretario Maurizio Acerbo ... repubblica.it Sinistra per Ferrara, Rifondazione Comunista e PCI ricordano i caduti con un percorso tra le lapidi cittadine e letture di poesie, nell’81° anniversario della Liberazione - facebook.com facebook Rifondazione Comunista ha proposto un’alleanza ai partiti di centrosinistra x.com