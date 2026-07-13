Rifiuti risse e degrado Bicocca chiede di tornare un quartiere vivibile | la lettera di un residente

Un residente di Bicocca ha scritto a Fanpage.it denunciando rifiuti abbandonati, episodi di risse e situazioni di degrado nel quartiere. Nell’email, si evidenzia che il quartiere, considerato un patrimonio di Milano, sta vivendo condizioni di incuria che compromettono la vivibilità. La lettera si focalizza sulla necessità di interventi per migliorare lo stato delle strade e ripristinare un ambiente più sicuro e decoroso.

Un residente del quartiere Bicocca a Milano ha scritto a Fanpage.it una lettera in cui racconta le condizioni in cui versa il proprio quartiere: "La Bicocca è un patrimonio di Milano. Lasciarla scivolare nel degrado significa rinunciare a uno dei più riusciti progetti di rigenerazione urbana della città". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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