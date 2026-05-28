Una residente di zona Certosa dopo l'omicidio del 22enne | Il Comune sapeva del degrado in stazione ci ha ignorati

Una residente della zona Certosa ha riferito che i cittadini avevano richiesto mesi fa un presidio di sicurezza 24 ore nella zona della stazione, ma il Comune ha risposto con un messaggio senza concrete prospettive. La residente ha anche affermato che il Comune era a conoscenza del degrado nell’area e li ha ignorati. La richiesta di maggiore sicurezza nasce dopo l’omicidio di un 22enne avvenuto recentemente nella zona.

"I cittadini avevano chiesto mesi fa un presidio h24 nella zona della stazione, ma dal Comune è arrivata una risposta blanda e senza prospettiva". A Fanpage.it il racconto di una residente del quartiere Certosa-Musocco dopo l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio alla stazione Certosa di Milano, parla il padre del 22enne ucciso: «È stato il capo della MS13, l’ho riconosciuto dai tatuaggi»Il padre del 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano ha dichiarato di aver riconosciuto il responsabile dell’omicidio dai tatuaggi come...

Omicidio Dino Carta a Foggia, l’appello del legale: “Ci sarebbe una testimone oculare, si faccia avanti”A Foggia, le indagini sull’omicidio di Dino Carta, un personal trainer di 42 anni, sono ancora in corso.

Temi più discussi: Lavori pubblici, sopralluogo congiunto Comune-Municipio a Certosa per i lavori di regimazione del rio Zella e la sicurezza idraulica del sottopasso di Brin; Milano, la paura dei residenti in zona Certosa dopo l’omicidio del 22enne in stazione; Ferrara Summer Festival: piano parcheggi attivo, pass gratuiti per i residenti; Accoltellamento nella stazione di Milano-Certosa: 22enne muore dopo una rissa.

Una residente di zona Certosa dopo l’omicidio del 22enne: Il Comune sapeva del degrado in stazione, ci ha ignoratiI cittadini avevano chiesto mesi fa un presidio h24 nella zona della stazione, ma dal Comune è arrivata una risposta blanda e senza prospettiva ... fanpage.it

Milano, zona Certosa dopo l'omicidio di Gianluca: Qui manca tutto, sporcizia e quartiere abbandonatoIntrodurre il taser? Prima pensassero a riparare lampioni e telecamere. È il ritornello dei residenti della Certosa, avamposto periferico ma assai dinamico della Milano in espansione, un coro a ... milano.corriere.it

Ragazzo di 22 anni ucciso a coltellate durante rissa in stazione Certosa: morto Gianluca Ibarra Silvera reddit