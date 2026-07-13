Rifiuti | Gualtieri Giubileo investimento su gestione eventi in citta’

Il Sindaco di Roma ha dichiarato che il Giubileo rappresenta un investimento importante per la gestione degli eventi nella città. Ha sottolineato che saranno destinati fondi specifici per organizzare e coordinare le celebrazioni e le attività correlate. La decisione mira a garantire un'organizzazione efficace e a gestire al meglio l’afflusso di visitatori. Nessuna cifra precisa è stata comunicata, ma si tratta di interventi mirati a sostenere l’evento.

Il Giubileo per Roma è stato definito “un investimento” significativo per la gestione degli eventi nella capitale. Queste sono state le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha partecipato a una tavola rotonda dedicata allo studio condotto dalla Luiss Business School e da Ama sul Giubileo, presentato questa mattina presso la Luiss a Roma. Il successo del Giubileo e il ruolo di Ama. Il sindaco ha sottolineato come il Giubileo sia stato un successo grazie a un metodo condiviso. Ha elogiato la capacità di Ama di affrontare l’aumento della produzione, affermando: “Bisogna fare i complimenti ad Ama, che veniva da una storia difficile ed è stata una componente fondamentale di questo sistema. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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