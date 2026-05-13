La gestione dei rifiuti in città? E' scandalosa

In una nota, un'associazione critica la gestione dei rifiuti in città, sottolineando che nonostante gli annunci di una società di servizi pubblici, la situazione rimane problematica. Si evidenzia la presenza di rifiuti abbandonati ovunque, con sanzioni e aumenti delle tariffe invece di sconti promessi. La denuncia si concentra sulle discrepanze tra le promesse fatte e la realtà sul campo, descrivendo la città come abbandonata al degrado.

“Mentre leggiamo roboanti annunci di Iren, null’altro che proclami che stridono con la realtà dei fatti, e cioè una città abbandonata al degrado, rifiuti sparsi ovunque, sanzioni ed aumenti tariffari anziché gli sconti promessi" si legge in una nota di Futuro Nazionale Parma. "Per non parlare.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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