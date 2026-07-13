Il sindaco di Roma ha affermato che l’obiettivo è rendere la città eccezionalmente pulita, non semplicemente meno sporca rispetto al passato. La dichiarazione è stata rilasciata durante una tavola rotonda dedicata a uno studio sulla gestione dei rifiuti, condotto dalla Luiss Business School in collaborazione con l’azienda municipale incaricata della raccolta. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità specifiche del piano di miglioramento.

A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha dichiarato: “Vogliamo una città eccezionalmente pulita e non un po’ meno sporca di prima”. Questa affermazione è stata fatta durante la sua partecipazione a una tavola rotonda dedicata a uno studio condotto dalla Luiss Business School in collaborazione con Ama, riguardante il Giubileo. L’evento si è svolto questa mattina presso la sede della Luiss a Roma, dove sono stati presentati i risultati dello studio. Impegno per una Roma più pulita. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di un impegno collettivo per migliorare la pulizia della capitale, evidenziando come la qualità della vita dei cittadini dipenda anche dalla cura dell’ambiente urbano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Rifiuti: Gualtieri, vogliamo citta’ pulita e non un po’ meno sporca

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