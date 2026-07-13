Il voto sul piano economico-finanziario di Atersir per la gestione dei rifiuti ha evidenziato divisioni all’interno del Partito Democratico, con conseguenze sui cittadini che devono sostenere maggiori costi. Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha commentato che il partito è senza guida e che questa situazione penalizza le utenze. La discussione riguarda le tariffe e la gestione dei rifiuti, con il partito di maggioranza che si sarebbe spaccato durante l’approvazione della delibera.

Il recente voto sul piano economico finanziario di Atersir per la gestione dei rifiuti "fotografa una realtà ormai innegabile: la totale mancanza di idee chiare, una profonda spaccatura interna al Pd e l’incapacità cronica di governare i processi ambientali ed economici della nostra provincia", dice il consigliere regionale di Fd’I Ferdinando Pulitanò. "Mentre Hera mostra i muscoli e impone tariffe sempre più elevate (+8% medio nel bacino di gestione), il Pd si presenta all’appuntamento decisivo nel caos più assoluto – continua Pulitanò – Da un lato il Comune di Modena, che approva il piano parlando di un ‘sì per dovere’; dall’altro ben 12 Comuni della provincia – molti dei quali guidati dal centrosinistra – che votano contro o si astengono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti e tariffe, Pulitanò (Fdi): : "Il Pd si spacca, i cittadini pagano. È ormai un partito senza bussola"

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