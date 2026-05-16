Casini e Delrio l' invito che spacca il partito | l' ultima rissa nel Pd

Nel partito di centrosinistra, si è acceso un acceso scontro tra alcuni esponenti di rilievo. Durante un incontro recente, sono stati rivolti inviti e proposte che hanno provocato reazioni diverse tra i membri. La discussione si è protratta nel corso del fine settimana, portando a divisioni visibili all’interno del gruppo. Le divergenze riguardano principalmente le strategie e le alleanze politiche, con alcuni protagonisti che hanno espresso posizioni contrastanti e difficoltà nell’accordo.

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Sarà un fine settimana di gran fermento nel centro del centrosinistra. Territorio, mettiamolo in chiaro, dove sono presenti posizioni lontanissime tra loro. Soprattutto sulla politica estera. Accomunate, però, da un punto: sentirsi a disagio nel Pd di Elly Schlein e quindi sperare che il candidato premier del centrosinistra possa essere un altro.L’appuntamento più importante sarà a Roma, all’Auditorium Antonianum, dove si ritroveranno, sabato mattina, i cattolici che fanno riferimento a Graziano Delrio e quelli che gravitano attorno alla Comunità di Sant’Egidio, rappresentati nel Pd da Paolo Ciani. «Costruire comunità» è il titolo. Ma ad accendere i riflettori è il nome di un relatore su tutti: Romano Prodi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Casini e Delrio, l'invito che spacca il partito: l'ultima rissa nel Pd ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Pd, il partito si spacca. Spunta il gruppo misto Pier Ferdinando Casini: “L’invito di Meloni a un tavolo di confronto? Meglio tardi che mai”Roma, 12 marzo 2026 – Presidente Pier Ferdinando Casini, la Pasqua si avvicina e la premier ieri in Parlamento ha lanciato un ramoscello d’Ulivo alle... #PierferdinandoCasini è cofirmatario di quella monnezza del ddl Delrio e votante, in contrasto con la linea del partito, del ddl Romeo cosiddetto #antisemitismo ma dove vengono sanzionate le critiche a Israele Un giorno vi guarderete allo specchio e vi farete x.com Il Pd e l’antisemitismo, Intellettuali contro il ddl. Casini: è un atto di civiltàRoma, 6 dicembre 2025 – Antisemitismo sì, antisemitismo no. Congresso sì, congresso no. Assemblea nazionale sì, domenica 14 a Roma, ma investitura della premiership proprio no, come già derubricato ... quotidiano.net Casini e l'arte dell'equilibrio politico: Una vita passata al centro dell'AulaUna vita passata Al centro dell'aula, come s'intitola il nuovo libro di Pier Ferdinando Casini (in un dialogo con Paolo Pombeni per Il Mulino), e vissuta all'insegna dell'equilibrio ... ilmattino.it