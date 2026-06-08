Un rappresentante della sanità pugliese ha dichiarato che i cittadini pagano due volte per i servizi sanitari. La polemica riguarda le spese sostenute dagli utenti e le risorse pubbliche impiegate nel settore. La discussione si inserisce in un confronto più ampio tra le forze politiche sulla gestione dei fondi destinati alla sanità regionale. Nessuna decisione o provvedimento è stato annunciato in questa fase.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo scontro politico sul tema della sanità pugliese. A intervenire è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri, che punta il dito contro il Partito Democratico regionale accusandolo di evitare il confronto sui problemi del sistema sanitario e sull’aumento della pressione fiscale. “Di fronte al salasso dell’IRPEF e a una sanità pugliese sempre più in difficoltà, il Partito Democratico regionale sceglie la via più facile: la fuga dalla realtà. Una vignetta, per evitare di rispondere nel merito alla disponibilità istituzionale offerta dal Governo”. Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, il dibattito politico dovrebbe concentrarsi sulle criticità che interessano il settore sanitario anziché alimentare polemiche e contrapposizioni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sanità pugliese, Vietri attacca il Pd: “I cittadini pagano due volte”

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