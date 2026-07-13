Un accordo tra Conou e Endiale mira a rafforzare la collaborazione tra Italia e Grecia per migliorare gli standard europei sulla raccolta e riciclo degli oli usati. L’obiettivo è promuovere pratiche di economia circolare e sostenibilità, con particolare attenzione alla gestione ordinata degli oli esausti e alla produzione di oli base da materiali di scarto. La partnership si concentra sulla diffusione di iniziative che favoriscano il riciclo efficiente e il rispetto delle normative europee.

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - Riconoscere ed affermare le best practice di economia circolare attraverso la promozione di iniziative di sostenibilità a livello nazionale ed europeo sulla raccolta ordinata di tutti gli oli esausti e la produzione ottimale di oli base da oli esausti. Con questo obiettivo il consorzio italiano Conou e il Sistema Collettivo greco Endiale S.A. hanno avviato oggi una strategia sintetizzata dal protocollo d'intesa firmato rispettivamente dal presidente Riccardo Piunti e dal ceo George Deligiorgis. Nel memorandum of understanding sono elencate una serie di attività che vanno dallo studio e promozione, scambio di esperienze e know how, alla verifica della corretta attuazione delle norme europee, presentazione di studi e proposte congiunte per l'adozione di provvedimenti normativi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Rifiuti, Conou-Endiale, "Asse Italia-Grecia per standard Ue più elevati su riciclo oli usati"

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