UE | nuovi standard per oli essenziali mangimi e mercati avicoli

L'Unione Europea ha stabilito nuovi standard per gli oli essenziali, i mangimi e i prodotti avicoli. Questi cambiamenti prevedono l'introduzione di limiti più severi sulla purezza di alcune sostanze naturali e l’approvazione di nuovi additivi nei mangimi. Le nuove normative potrebbero influenzare i costi di produzione e distribuzione, anche se non sono ancora chiare le ripercussioni specifiche per i prezzi finali.

? Domande chiave Come cambieranno i costi dei mangimi con i nuovi additivi approvati? Quali prodotti naturali sono ora soggetti a nuovi limiti di purezza? Perché l'Unione Europea ha stanziato fondi d'emergenza per gli allevatori ungheresi? Come influiranno i nuovi prezzi rappresentativi sul mercato del pollame??? In Breve Nuova IGP Adana Salgami approvata il 5 marzo 2026 per la biodiversità. Regolamento 528 autorizza olio di patchouli come additivo mangimi dall'11 marzo 2026. Rinn .🔗 Leggi su Ameve.eu

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