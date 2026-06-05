Pfas Piunti Pres Conou | Servono analisi immediate per il riciclo dei rifiuti
Durante un evento a Genova è stato firmato un accordo per avviare un progetto di ricerca volto a migliorare il monitoraggio ambientale dei Pfas. Il presidente del Conou ha affermato che i Pfas sono presenti ovunque, sono utili ma indistruttibili e dannosi. Ha inoltre sottolineato la necessità di analisi immediate per il riciclo dei rifiuti contenenti queste sostanze. L'iniziativa si propone di sviluppare metodi più efficaci per controllare la presenza dei Pfas nell'ambiente.
"I Pfas sono ovunque, utili ma indistruttibili e dannosi”. E’ la considerazione del presidente del Conou, Riccardo Piunti, durante l’accordo siglato a Genova, che da il via ad un progetto di ricerca che mira a rivoluzionare il monitoraggio ambientale dei Pfas. “Nel riciclo dei rifiuti – continua Piunti – un camion carico di materiale non può attendere giorni per l’esito delle analisi. Serve un sistema che dica subito se i Pfas sono presenti o meno: la filiera ha bisogno di controlli rapidi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Pfas, Piunti (Pres. Conou): Servono analisi immediate per il riciclo dei rifiuti
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