Pfas Piunti Pres Conou | Servono analisi immediate per il riciclo dei rifiuti

Notizia in breve

Durante un evento a Genova è stato firmato un accordo per avviare un progetto di ricerca volto a migliorare il monitoraggio ambientale dei Pfas. Il presidente del Conou ha affermato che i Pfas sono presenti ovunque, sono utili ma indistruttibili e dannosi. Ha inoltre sottolineato la necessità di analisi immediate per il riciclo dei rifiuti contenenti queste sostanze. L'iniziativa si propone di sviluppare metodi più efficaci per controllare la presenza dei Pfas nell'ambiente.