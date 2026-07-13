Le prime auto sono arrivate questa mattina all’allenamento dell’Inter, con i giocatori convocati da Cristian Chivu per il raduno della stagione 2026-27. Tra i presenti, si attende l’arrivo di Khalaili. Chivu ha iniziato la preparazione con il gruppo, mentre si mantiene in attesa di ulteriori aggiornamenti su eventuali assenze o novità. La sessione si svolge nel centro sportivo della squadra.

Le prime auto varcheranno i cancelli di Appiano Gentile di prima mattina. A bordo, i giocatori convocati da Cristian Chivu per il raduno dell’Inter 202627. Con l’Italia fuori dai Mondiali, il tecnico vedrà subito alcuni titolari facenti parte del blocco azzurro: Bastoni, Barella, Dimarco, Frattesi, Pio Esposito. Con loro Josep Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Carlos Augusto, Diouf, Luis Henrique, Zielinski e Mkhitaryan, tutti reduci dalla scorsa stagione, più i “nuovi“ Provedel, Massolin e Aleksandar Stankovic e i rientranti dai prestiti (Pavard, Akinsanmiro, Asllani). Per rimpolpare la truppa verranno aggregati alcuni Under 23 che non sono al centro del mercato, soprattutto nel reparto offensivo, dove sono assenti Lautaro Martinez, Thuram e Bonny. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Riecco l’Inter, aspettando Khalaili. Chivu riparte dal blocco azzurro

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