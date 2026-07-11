L'Inter si prepara per la prossima stagione con il ritorno di Cristian Chivu, che lunedì avvierà gli allenamenti ad Appiano Gentile. La squadra, che ha recentemente vinto sia la Coppa Italia che lo scudetto, si riunirà tra due giorni per iniziare la preparazione. Chivu, tornato a Milano, guiderà il gruppo composto da alcuni dei giocatori più rappresentativi, consolidando il blocco azzurro già presente nella passata stagione.

di Stefano Cori Chivu è tornato a Milano, fra due giorni inizia la preparazione in vista della prossima stagione. Appuntamento ad Appiano Gentile. Sono passati circa due mesi da quando l’Inter di Cristian Chivu alzava al cielo nel giro di pochi giorni Coppa Italia e Scudetto. Adesso è già il momento di iniziare a guardare alla prossima stagione, che per i nerazzurri inizierà a fine agosto. Considerando che la Supercoppa Italiana con la Lazio si giocherà in inverno. Stando a quanto riportato da l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore romeno sarebbe rientrato a Milano e lunedì inizierebbero i preparativi per il nuovo anno. Il raduno ad Appiano, con le visite mediche di rito e tutto il resto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Chivu riparte con i migliori, lunedì al via la preparazione: l’Inter può contare sul blocco azzurro

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