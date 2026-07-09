Inter i piani di Chivu dopo Provedel e Khalaili | ecco i prossimi colpi

L'Inter ha completato l'acquisto di Ivan Provedel, che sostituirà Sommer come portiere. Il club ha anche trovato l'accordo con Anan Khalaili, che domani effettuerà le visite mediche dopo aver firmato un contratto da 25 milioni con un club belga. Questi acquisti sono i primi rinforzi ufficiali della squadra in questa sessione di mercato. Restano da definire altri possibili arrivi e partenze.

Il primo vuoto nella rosa è stato riempito con Ivan Provedel, che prenderà il posto lasciato libero tra i portieri da Sommer. Il secondo con Anan Khalaili, che domani svolgerà le visite mediche dopo l'accordo da 25 milioni con l'Union Saint-Gilloise. Adesso l’Inter, al netto delle cessioni, prepara altri tre innesti: un centrocampista, un difensore centrale esperto e uno giovane. Il primo obiettivo è stato scelto e individuato da tempo: si tratta dell’inglese Curtis Jones del Liverpool, 25 anni, che è stato molto vicino già a gennaio quando le due società stavano trattando un possibile scambio proprio con Dumfries. All’epoca non ci fu né il tempo né la voglia di perfezionare il doppio affare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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