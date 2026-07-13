Riecco i Volenterosi Il vertice a Parigi verso la Bastiglia

Da ilgiornale.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente francese ha riunito i leader europei a Parigi per discutere di rafforzare il ruolo della Francia come principale potenza occidentale. L’obiettivo è consolidare la posizione del paese, considerando il disimpegno degli Stati Uniti dal Vecchio Continente. La riunione si è svolta prima di una visita alla Bastiglia, simbolo storico della rivoluzione francese. Non sono stati annunciati dettagli sulle decisioni prese o sui piani futuri.

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Per il presidente Emmanuel Macron, l'inizio della settimana si potrebbe riassumere così: ribadire lo status di grande potenza della Francia, ponendosi come guida dei paesi occidentali al posto di Stati Uniti sempre meno interessati al Vecchio Continente. Oggi si terrà infatti a Parigi il summit dei volenterosi, la coalizione di stati a guida anglo-francese che dovrà fornire in futuro solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina una volta che entrerà in vigore un cessate il fuoco. Per Macron, questa è solo l'ultima di ben 15 riunioni tenute allo scopo di organizzare il sostegno militare a Kiev anche per il dopoguerra. Un supporto che per l'inquilino dell'Eliseo include il dispiegamento di una forza multinazionale per l'Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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