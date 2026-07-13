riecco i volenterosi il vertice a parigi verso la bastiglia

Notizia in breve

Il presidente francese ha riunito i leader europei a Parigi per discutere di rafforzare il ruolo della Francia come principale potenza occidentale. L’obiettivo è consolidare la posizione del paese, considerando il disimpegno degli Stati Uniti dal Vecchio Continente. La riunione si è svolta prima di una visita alla Bastiglia, simbolo storico della rivoluzione francese. Non sono stati annunciati dettagli sulle decisioni prese o sui piani futuri.