Un rider ha dichiarato che il contratto non prevede la salita ai piani e ha riferito di essere stato aggredito da un cliente durante una consegna. Le sue testimonianze, insieme ad altre, saranno presentate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrebbe avviare una class action contro le aziende di consegna. La denuncia riguarda condizioni di lavoro vessatorie, sfruttamento e umiliazioni subite dai rider, ora portate all’attenzione delle autorità competenti.

Milano, 13 luglio 2026 – Un rider racconta che “nel contratto non è prevista la salita ai piani, io personalmente sono stato aggredito da un cliente”. E poi carenze nell’igiene come “zaini sporchi, con scarpe e attrezzi all’interno” e anche “la totale indifferenza nella lotta al caporalato”. È una delle testimonianze raccolte da Federconsumatori Milano e sottoposte all’Antitrust, nell’ambito dell’istruttoria aperta nel maggio scorso su “possibili condotte illecite nell’attività relativa all’offerta di servizi di consegna a domicilio” da parte di Glovo e Deliveroo. Un rider di Glovo Nel mirino . Società che, secondo le accuse dell’organo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rider vessati, sfruttati e umiliati: ora le loro storie finiscono davanti all’Antitrust: “Ecco cosa dobbiamo subire”. L’ipotesi della class action

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