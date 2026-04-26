Kelly ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco prima della partita tra la Juventus e il Milan. Ha sottolineato l’importanza di mantenere lo stesso ritmo e di non rilassarsi, evidenziando che ci sono aspetti a cui bisogna prestare attenzione. Le sue parole sono state pronunciate in vista dell’impegno in programma, mentre i giocatori si preparavano ad affrontare la gara.

di Francesco Spagnolo Kelly ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida della sua Juventus contro il Milan. Le dichiarazioni del difensore bianconero.. A pochi minuti dalla sfida fra Milan e Juventus, Lloyd Kelly ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. MILAN – « Ovviamente sappiamo quanto sia importante, la cosa più importante per noi è non rilassarci, ma continuare ad avere lo stesso ritmo, continuare su questa scia positiva e rimanere molto concentrati ». MILAN FORTE IN CONTROPIEDE – « Sì sappiamo quanto il Milan sia forte, per questo ci siamo preparati molto, dovremo cercare di anticipare le mosse, anche per noi difensori il controllo della partita credo sia la cosa più importante ».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly a Dazn: «Non possiamo rilassarci. Dobbiamo continuare ad avere lo stesso ritmo. Ecco a cosa dobbiamo stare attenti»

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