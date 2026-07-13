richieste da centro estetico e oleificio

Una posizione di sviluppatore C++ è disponibile a Montespertoli, nell’Empolese Valdelsa. La figura si occuperà della progettazione e dello sviluppo di applicazioni per la gestione di dati provenienti da sistemi RFID e IoT. La richiesta si trova sul Portale Lavoro di Regione Toscana. Non sono state indicate altre condizioni contrattuali o requisiti specifici. La ricerca è rivolta a candidati interessati a lavorare nel settore tecnologico.

EMPOLESE VALDELSA Ecco le ultime opportunità lavorative dell’Empolese Valdelsa, presenti sul Portale Lavoro di Regione Toscana. A Montespertoli una posizione aperta come sviluppatore C++ dedicato alla progettazione e allo sviluppo di applicazioni per l’elaborazione e la gestione di dati provenienti da sistemi RFID e IoT. Al candidato sarà richiesta esperienza di almeno due anni nello sviluppo C++, buona conoscenza di Linux e degli ambienti server. Gli interessati avranno tempo fino al 18 luglio per candidarsi al codice EM-291974. A Cerreto Guidi serve un addetto agli impianti di trasformazione per gestione del processo di entrata delle olive, stoccaggio in magazzino e lavaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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