Da un centro estetico a un brand beauty | la storia dell’Estetista Cinica diventa una docuserie

Una nuova docuserie intitolata The Pink Side of Beauty racconterà la storia di Veralab, un brand nel settore della bellezza. La produzione si concentrerà sulle tappe che hanno portato alla nascita e allo sviluppo dell’azienda, partendo da un centro estetico fino a diventare un marchio noto nel mondo della cosmetica. L’annuncio è stato dato dalla protagonista stessa, nota come l’Estetista Cinica.

Cristina Fogazzi, meglio conosciuta come l’ Estetista Cinica, ha annunciato l’arrivo di The Pink Side of Beauty, la nuova docuserie dedicata alla nascita e alla crescita di Veralab. Un progetto che promette di andare oltre il beauty e raccontare cosa succede davvero quando un’idea partita in piccolo si trasforma in un marchio seguito da migliaia di persone. L’annuncio è arrivato attraverso una newsletter inviata alla community delle «fagiane», il nome con cui da anni Cristina chiama affettuosamente le sue follower. La serie non vuole mostrare una versione perfetta del successo, ma tutti i retroscena, belli e brutti, dietro la costruzione di un brand.🔗 Leggi su Open.online

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