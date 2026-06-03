Dalla cura dei capelli all' armocromia la scommessa del giovane imprenditore che fa grande il centro estetico | Un sogno nato da anni di sacrifici

Un centro estetico a Meldola ha aperto recentemente, offrendo servizi che vanno dalla cura dei capelli all’armocromia. L’imprenditore alla guida ha dichiarato che il progetto nasce da anni di sacrifici e desiderio di creare un punto di riferimento per il benessere. L’attività si concentra su trattamenti estetici e di relax, con l’obiettivo di valorizzare la bellezza e il comfort dei clienti. La nuova struttura si trova nel centro della città.

Una nuova luce si accende nel cuore di Meldola dedicata alla cura della persona, al relax e alla bellezza. Domenica è stato ufficialmente inaugurato il nuovo centro benessere, estetica e parrucchiere “Il Bello delle Donne”, situato in via Cavour 208. L’ambizioso progetto porta la firma di Tullio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Modena, El Koudri voleva arruolarsi nella Nato, post contro Ferragni: "Disonesta che fa soldi, per chi fa sacrifici niente"Salim El Koudri, un uomo di 31 anni originario del Marocco, aveva contattato una base militare in Toscana per ottenere informazioni sul processo di...

I messy hair definiscono un nuovo codice estetico che mette al centro naturalezza e libertà, per capelli al naturale.Negli ultimi tempi, i capelli spettinati sono diventati un modo per esprimere uno stile naturale e spontaneo, abbandonando le acconciature troppo...

Temi più discussi: Lo stress fa venire davvero i capelli bianchi? Cosa dice la scienza e come proteggersi; Dal mondo dell'haircare, le novità prodotto più curiose dedicate ai capelli; L'Oréal Italia, con dati e algoritmi la bellezza è su misura. La ceo Sobiecka: Qui possiamo vincere la sfida dell'AgeTech; I robot stanno arrivando per i tuoi capelli.

Crisi dei capelli reddit

Cuoio capelluto: sai che i solari specifici per questa zona proteggono e salvano (anche) dalla caduta di capelli autunnale?Da prodotto di nicchia a nuova frontiera della suncare: la protezione solare per il cuoio capelluto è la tendenza haircare del 2026. La cute della testa subisce gli stessi danni del viso, e proteggerl ... vanityfair.it

Hair spa a casa: come prendersi cura dei capelli dopo le vacanzeEccoli lì, i danni dell’estate, sono tutti sulla chioma: disidratazione, secchezza, cambiamento di colore, crespo, opacità, mancanza di luminosità. Insomma, i capelli hanno veramente bisogno di una ... iodonna.it