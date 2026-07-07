Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di Salame Pepperino prodotto da Salumi Benvenuti Srl a causa di salmonella. La decisione è stata presa per tutelare la salute dei consumatori. Non sono state segnalate vittime o casi di intossicazione finora. Il prodotto interessato è stato rimosso dagli scaffali e si consiglia di non consumarlo. La salmonella può causare malattie gastrointestinali.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato un lotto di Salame Pepperino del marchio Salumi Benvenuti Srl per la presenza di salmonella. Nel caso in cui si siano acquistate le confezioni oggetto di richiamo, il consiglio delle autorità sanitarie è di contattare l’azienda e di riportare indietro il prodotto nei supermercati, dati i rischi in caso di consumo. Qual è il lotto con la salmonella Il 6 luglio 2026, per via dell’accertata presenza di salmonella, il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto, considerato a rischio microbiologico. Quello che si sa è che il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 1184 LP e che il salame è stato prodotto da Salumi Bevenuti Srl. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di Salame Pepperino per salmonella, coinvolto un lotto di Salumi Benvenuti: i rischi per la salute

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