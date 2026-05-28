Effetti del cambiamento climatico | progetto Action al Parco Dune Costiere
Venerdì 29 maggio 2026, dalle 16:00 alle 17:00, presso la Casa del Mare del Parco Naturale Regionale Dune Costiere, si terrà un incontro dedicato agli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi costieri. L’evento è promosso dal progetto Action e mira a sensibilizzare sul tema. Verranno presentate analisi e dati relativi alle trasformazioni ambientali in atto nell’area. L’incontro si rivolge a cittadini, studiosi e rappresentanti delle istituzioni.
Venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 16:00 alle 17:00, presso la Casa del Mare del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, si terrà un incontro di confronto e sensibilizzazione sugli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi costieri, nell’ambito del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Whipperley Infant Academy | The Climate Action Teachers Champions (CATCh) Scheme
Notizie e thread social correlati
Parco dune costiere: avviso pubblico per nomina del nuovo direttoreIl Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” ha diffuso un avviso pubblico per la ricerca di un nuovo direttore.
Le foreste piemontesi del futuro: ecco i semi che resisteranno al cambiamento climaticoLe foreste piemontesi stanno diventando oggetto di studio per individuare i semi più resistenti ai cambiamenti climatici.
Temi più discussi: Mantovarchitettura, Thematic Week 2026: Architettura, patrimonio e cambiamento climatico; Meno pioggia, più fenomeni estremi: gli effetti del cambiamento climatico; Il super El Niño infuocherà il 2026?; Hotspot di clima e salute.
– . . Giovedì 28 maggio 2026 - ore 21 Aula magna, Polo universitario Un documentario sullo scioglimento dei ghiacciai e sugli effetti del cambiamento climatico, che invita facebook
La Coppa del Mondo FIFA 2026 rischia di diventare anche il torneo più esposto agli effetti del cambiamento climatico mai disputato #calcio #caldoestremo #clima #CoppadelMondo #FIFA #giocatori #Italia #Mondiali #salute #sostenibilità #temperature #tifosi x.com
La popolazione dell'Irlanda non è ancora tornata ai livelli precedenti alla Grande Carestia. Quali sono gli effetti della depopolazione a lungo termine su una società? reddit
Bolla di aria torrida effetto del cambiamento climatico: già 11 morti in Europa. In Italia domani bollino rosso per 4 cittàEmergenza Climatica: aggiornamenti e approfondimenti. Tutte le notizie a tema Emergenza Climatica pubblicate su la Repubblica ... repubblica.it
A Varese un confronto tra scienza e amministrazioni sugli effetti del clima negli habitat naturaliIl Parco Campo dei Fiori sarà al centro del confronto come esempio concreto degli impatti del clima su biodiversità, resilienza forestale e gestione del territorio ... varesenews.it