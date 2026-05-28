Effetti del cambiamento climatico | progetto Action al Parco Dune Costiere

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio 2026, dalle 16:00 alle 17:00, presso la Casa del Mare del Parco Naturale Regionale Dune Costiere, si terrà un incontro dedicato agli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi costieri. L’evento è promosso dal progetto Action e mira a sensibilizzare sul tema. Verranno presentate analisi e dati relativi alle trasformazioni ambientali in atto nell’area. L’incontro si rivolge a cittadini, studiosi e rappresentanti delle istituzioni.