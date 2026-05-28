Effetti del cambiamento climatico | progetto Action al Parco Dune Costiere

Da brindisireport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 29 maggio 2026, dalle 16:00 alle 17:00, presso la Casa del Mare del Parco Naturale Regionale Dune Costiere, si terrà un incontro dedicato agli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi costieri. L’evento è promosso dal progetto Action e mira a sensibilizzare sul tema. Verranno presentate analisi e dati relativi alle trasformazioni ambientali in atto nell’area. L’incontro si rivolge a cittadini, studiosi e rappresentanti delle istituzioni.

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Venerdì 29 maggio 2026, dalle ore 16:00 alle 17:00, presso la Casa del Mare del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, si terrà un incontro di confronto e sensibilizzazione sugli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi costieri, nell’ambito del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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