La foresta di Camaldoli in onda su Alta Quota

Da arezzonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La foresta di Camaldoli è stata protagonista di un episodio del programma “Alta Quota” trasmesso su Rai3. Nel corso della puntata sono stati mostrati il Sacro Eremo di Camaldoli e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con immagini e riprese aeree che ne hanno evidenziato la posizione e le caratteristiche. La trasmissione ha approfondito gli aspetti naturalistici e storici di queste aree, offrendo uno sguardo dettagliato sulla loro presenza nel territorio.

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Il Sacro Eremo di Camaldoli e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi protagonisti del programma “Alta Quota” di Rai3. Dalla spiritualità dei monaci benedettini alle nuove sfide imposte dal cambiamento climatico, passando per la presentazione di uno dei patrimoni forestali più preziosi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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