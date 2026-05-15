La foresta di Camaldoli in onda su Alta Quota

La foresta di Camaldoli è stata protagonista di un episodio del programma “Alta Quota” trasmesso su Rai3. Nel corso della puntata sono stati mostrati il Sacro Eremo di Camaldoli e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, con immagini e riprese aeree che ne hanno evidenziato la posizione e le caratteristiche. La trasmissione ha approfondito gli aspetti naturalistici e storici di queste aree, offrendo uno sguardo dettagliato sulla loro presenza nel territorio.

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