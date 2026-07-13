Uno studio recente ha mostrato un possibile legame tra i trigliceridi e la sindrome del colon irritabile. La ricerca indica che il metabolismo dei trigliceridi potrebbe influenzare questa condizione gastrointestinale, che interessa più del 10% della popolazione mondiale. I ricercatori hanno analizzato i livelli di questi lipidi e il loro possibile ruolo nello sviluppo dei sintomi associati alla patologia.

Roma, 13 lug. (Adnkronos Salute) - Uno nuovo studio evidenzia un ruolo del metabolismo, in particolare dei trigliceridi, nella sindrome del colon irritabile (Ibs), patologia gastrointestinale che colpisce oltre il 10% della popolazione mondiale. "La malattia si manifesta con sintomi quali dolore addominale ricorrente, gonfiore, alternanza tra stitichezza e diarrea, compromettendo spesso la qualità della vita dei pazienti. Finora la malattia è stata interpretata principalmente come un disturbo dell'interazione tra intestino e cervello. Numerosi studi hanno infatti evidenziato il coinvolgimento del sistema nervoso e la frequente associazione con ansia e disturbi dell'umore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ricerca, colon irritabile: studio Lum rivela il possibile ruolo dei trigliceridi

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