Ricerca studio italiano svela il ruolo dei mitocondri nell' invecchiamento sano
Una ricerca pubblicata su 'Nature Metabolism' ha analizzato il ruolo del controllo di qualità mitocondriale (Mqc) nell'invecchiamento umano e nella longevità. Lo studio italiano evidenzia come la funzione dei mitocondri possa influenzare il processo di invecchiamento, puntando l'attenzione sulla loro gestione e controllo. La ricerca si concentra sulle modalità con cui i mitocondri contribuiscono al mantenimento della salute con l'avanzare dell'età.
Roma, 6 lug. (Adnkronos Salute) - Una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica 'Nature Metabolism' fa luce sul ruolo del controllo di qualità mitocondriale (Mqc) nell'invecchiamento umano e nella longevità. Lo studio - informa una nota dell'università Lum - porta la firma di Anna Picca, docente di Biologia applicata presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università Lum Giuseppe Degennaro, ed è stato realizzato insieme a Luigi Ferrucci del National Institute on Aging dei National institutes of health (NIH) di Baltimora. I mitocondri sono piccoli organi fondamentali per la produzione di energia cellulare: quando i meccanismi che ne garantiscono la qualità si deteriorano, aumenta il rischio di "sviluppare malattie croniche come il diabete, le sindromi metaboliche e l'immunosenescenza". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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