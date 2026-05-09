Colon irritabile | come capire se soffri di IBS

Il colon irritabile, o IBS, si manifesta attraverso diversi sintomi. Tra questi, si segnalano dolori addominali ricorrenti, gonfiore, alterazioni delle abitudini intestinali come diarrea o stitichezza. La diagnosi si basa su un'analisi dei sintomi e sull'esclusione di altre patologie. Non esistono esami specifici, ma vengono spesso utilizzati test di laboratorio e procedure come la colonscopia per approfondimenti.

La sindrome dell'intestino irritabile, spesso indicata semplicemente con l'acronimo inglese IBS (Irritable bowel syndrome), è una condizione dell'apparato digerente che si manifesta con sintomi ricorrenti e variabili nel tempo. Non esiste un singolo esame capace di confermare la diagnosi in modo diretto, perché l'identificazione del disturbo si basa soprattutto sull'osservazione del quadro clinico complessivo e sull'esclusione di altre patologie intestinali. Il primo segnale da considerare è la presenza di dolore addominale ricorrente e non isolato. Spesso i medici per identificare questa sindrome si basano sui criteri chiamati Rome 4 dal nome dell'organizzazione non profit Fondazione Roma che li ha sviluppati sotto la gestione del Degnon Associates con sede in Virginia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Colon Irritabile: L'Errore che Rende Inutile Questo Rimedio Naturale

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