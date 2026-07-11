Report stop ‘cautelativo’ alle repliche Ranucci | Sconcerto e preoccupazione
La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente le repliche di Report. La decisione è stata presa in attesa di ricevere i risultati delle indagini in corso da parte della magistratura. La notizia ha suscitato reazioni di sconcerto e preoccupazione tra chi segue il programma e tra i membri dell’emittente. La sospensione riguarda tutte le repliche programmate, senza indicare una data di ripresa.
Arriva dalla Rai lo stop ‘cautelativo’ alle repliche di Report e monta la polemica. In attesa di conoscere l’esito delle indagini della magistratura sull’attentato a Sigfrido Ranucci e sul presunto ruolo di Valter Lavitola nella vicenda, la Rai ha deciso di sospendere le repliche estive di ‘Report’ ma senza mettere in dubbio la nuova stagione della trasmissione, in programma su Rai3 dal prossimo autunno. La decisione della direzione Approfondimento. La direzione Approfondimento, guidata da Paolo Corsini, in una nota spiega di aver “ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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