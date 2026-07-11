Report stop ‘cautelativo’ alle repliche Ranucci | Sconcerto e preoccupazione

Notizia in breve

La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente le repliche di Report. La decisione è stata presa in attesa di ricevere i risultati delle indagini in corso da parte della magistratura. La notizia ha suscitato reazioni di sconcerto e preoccupazione tra chi segue il programma e tra i membri dell’emittente. La sospensione riguarda tutte le repliche programmate, senza indicare una data di ripresa.