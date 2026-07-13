La replica di Report, disponibile su RaiPlay dopo il veto della Rai, ha raggiunto i primi posti nei trending topic per la prima volta nella storia della piattaforma. La richiesta rivolta agli italiani di guardare online l’episodio non trasmesso in televisione ha ottenuto una risposta significativa, portando la piattaforma in cima alle classifiche di tendenza. La replica, pubblicata dopo la sospensione, ha attirato l’attenzione degli utenti e ha generato un notevole interesse sui social media.

L’iniziativa della redazione di Report era ambiziosa: chiedere agli italiani di vedere su internet la replica di Report non andata in onda in tv a causa del veto della Rai dopo il caso Ranucci-Lavitola. Come è andata? La risposta è arrivata direttamente dal profilo Facebook del conduttore, in un post dal titolo ‘I numeri della presunta solitudine di Report’: “Oltre 2,6 milioni di follower, solo su Facebook, hanno visto il post sulla sospensione delle repliche, di cui 1,6 milioni si tratta di follower non abituali. Ma il dato incredibile – ha continuato Ranucci – è che oltre il 37% sono giovani dai 18 ai 35 anni. Mentre il post sulla denuncia di Fdi contro di me ha raccolto 1,4 milioni di visualizzazioni, con oltre il 30% sotto i 30 anni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Report sospeso, Ranucci: “Con la replica di ieri, RaiPlay per la prima volta nella storia è in testa nei trending topic”

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