Report La Russa attacca Schlein | Difese Ranucci che imbarazzo
La Russa ha criticato Schlein accusandola di aver difeso Ranucci, definendo la sua posizione imbarazzante. I Democratici hanno risposto chiedendo a La Russa di non assumere il ruolo di capo partito. Fratelli d’Italia ha continuato a evidenziare presunti collegamenti tra le inchieste televisive e un faccendiere. Il conduttore ha dichiarato che non ci sono stati condizionamenti, mentre la redazione si è schierata in difesa della propria autonomia.
I dem replicano: non faccia il capo partito. FdI insiste sui legami tra le inchieste tv e il faccendiere. Il conduttore: “Nessun condizionamento”. E la redazione fa quadrato. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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