Report La Russa attacca Schlein | Difese Ranucci che imbarazzo

Notizia in breve

La Russa ha criticato Schlein accusandola di aver difeso Ranucci, definendo la sua posizione imbarazzante. I Democratici hanno risposto chiedendo a La Russa di non assumere il ruolo di capo partito. Fratelli d’Italia ha continuato a evidenziare presunti collegamenti tra le inchieste televisive e un faccendiere. Il conduttore ha dichiarato che non ci sono stati condizionamenti, mentre la redazione si è schierata in difesa della propria autonomia.