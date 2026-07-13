Ieri le repliche di Reports su Rai3 sono state cancellate, in seguito alla situazione poco chiara legata all’attentato a un giornalista e a un personaggio coinvolto. Il direttore di Rai Approfondimenti ha deciso di non trasmettere le repliche, che erano previste per la giornata. La decisione è stata presa per motivi legati alla delicata situazione in corso. La risposta alla vicenda sarà disponibile su RaiPlay.

Ieri era prevista la messa in onda dellerepliche di Reportsu Rai3. A causa della situazione molto oscura che riguarda l’attentato a Ranucci e il personaggio di Lavitola,Paolo Carsini, direttore Rai Approfondimenti, ha deciso di non mandare in onda nemmeno le repliche della trasmissione.Una scelta che non è stata ben compresa, soprattutto perché la puntata che sarebbe dovuta andare in onda era su tutt’altro tema. La redazione diReportsi è schierata dalla parte di Ranucci, anche perché questa scelta va contro una trasmissione di qualità che ha sempre lavorato duramente sulle inchieste. Così da ieriva virale sui social l’#giùlemanidaReport.Sia i giornalisti sia i più affezionati al programma hanno infatti deciso di boicottare la tv e di fare una protesta diversa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Report, i vertici fanno saltare le repliche ma la risposta arriva su RaiPlay

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La censura Comunque ribadisco quanto la scelta di sospendere le repliche sia stato uno straordinario atto di masochismo da parte dei vertici RAI x.com

Rai sospende repliche estive di Report: Scelta per tutelare brand e redazione. Ranucci: Decisione sconcertante reddit

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