Report sospesa dalla Rai dopo il caso Ranucci bloccate le repliche estive ma la nuova stagione è confermata

Notizia in breve

La Rai ha sospeso temporaneamente la trasmissione Report in attesa di chiarimenti sul caso riguardante l'attentato al conduttore Sigfrido Ranucci. Le repliche estive sono state bloccate, ma la nuova stagione del programma è confermata. La decisione è stata presa come misura cautelare, senza indicare ulteriori dettagli sul procedimento o sulle cause specifiche della sospensione. La programmazione di Report riprenderà secondo i piani una volta chiarite le circostanze.